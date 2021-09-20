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Institutional Investor'dan Burak Başarır'a En İyi CEO ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Institutional Investor'dan Burak Başarır'a En İyi CEO ödülü

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, dünyanın en saygın kurumsal yatırımcı yayınlarından biri olan 'Institutional Investor' tarafından düzenlenen Türkiye 2021 Yatırımcı İlişkileri Ödülleri BIST Tüm Endeksler kategorisinde En İyi CEO seçildi.

Coca-Cola İçecek Ceo'su Burak Başarır, dünyanın en saygın kurumsal yatırımcı yayınlarından biri olan 'Institutional Investor' tarafından düzenlenen Türkiye 2021 Yatırımcı İlişkileri Ödülleri BIST Tüm Endeksler kategorisinde En İyi CEO seçildi.

Coca-Cola İçecek (CCI)CEO'su Burak Başarır, dünyanın en saygın kurumsal yatırımcı yayınlarından 'Institutional Investor' tarafından düzenlenen Türkiye 2021 Yatırımcı İlişkileri Ödülleri kapsamında BIST Tüm Endeksler kategorisinde 'En İyi CEO' ödülüne layık görüldü. Başarır ayrıca Institutional Investor'ın bin 500'den fazla yatırımcı ve uzman tarafından oylanan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Yönetim Ekibi araştırmasında en yüksek puan alan üst düzey yöneticiler arasında yer aldı.

Verilen bilgiye göre CCI, yatırımcı ilişkileri dünyasının en saygın kurumlarından biri olarak kabul edilen Institutional Investor tarafından yapılan araştırmada bir başarıya daha imza attı. CCI Yatırımcı İlişkileri ekibi de EMEA Yönetici Ekibi araştırmasında 3'üncü sırada konumlandı. - İSTANBUL

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