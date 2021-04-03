Instagram fenomeni üniversite öğrencisi manken, Manchester City'nin iki yıldız futbolcusunun arasını bozdu
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Instagram fenomeni üniversite öğrencisi manken, Manchester City'nin iki yıldız futbolcusunun arasını bozdu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Instagram fenomeni üniversite öğrencisi manken, Manchester City'nin iki yıldız futbolcusunun arasını bozdu

Manchester City'den ayrılacağını duyuran Arjantinli forvet Sergio Agüero ve takım arkadaşının arasına 22 yaşındaki Instagram fenomeni Taylor Ward girdi. 2019'da Agüero ile birliktelik yaşayan fenomen, şimdilerde ise Cezayirli forvet Riyad Mahrez ile ciddi bir ilişki içinde. Mahrez ve Agüero'nun bu sebeple arasının açıldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın kızıyla evlilik yaşayan Sergio Agüero, çapkınlık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. TheSun'da Agüero'nun ilişkileri ve özel hayatının incelendiği haberde, takım arkadaşı Riyad Mahrez ile Instagram fenomeni 22 yaşındaki Taylor Ward ile küskünlük yaşadığı haber yapıldı.

Instagram fenomeni üniversite öğrencisi manken, Manchester City'nin iki yıldız futbolcusunun arasını bozdu

AGÜERO'NUN HAYATI ÇOK HAREKETLİ

2019'da Agüero ile birliktelik yaşayan Taylor Ward, Agüero'nun başka kadınlara çok fazla ilgili olması sebebiyle yıldız isimden ayrılmıştı. Agüero'nun Maradona'nın kızıyla evliliği de bu sebeple sona erdi. Agüero'dan sonra Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Mahrez'le ilişkiye başlayan Ward, Mahrez'le mutlu bir hikaye yaşıyor. Hatta çiftin evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi. Mahrez ve Agüero'nun, Ward yüzünden arasının açık olduğu belirtildi.

Instagram fenomeni üniversite öğrencisi manken, Manchester City'nin iki yıldız futbolcusunun arasını bozdu

2 MİLYON DOLARLIK DAİRE HEDİYE ETTİ

Aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Ward'a yıldız futbolcu Mahrez'in, 2 milyon dolar değeri olan bir daire hediye ettiği de öne sürüldü. İngiliz sitelerde Taylor Ward için, "İngiliz Kardashian" benzetmesi yapılıyor.

Instagram fenomeni üniversite öğrencisi manken, Manchester City'nin iki yıldız futbolcusunun arasını bozdu
Instagram fenomeni üniversite öğrencisi manken, Manchester City'nin iki yıldız futbolcusunun arasını bozdu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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