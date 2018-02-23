İnsansız Kara Aracı ile Katmerciler'in Hisseleri Uçuşa Geçti

TSK'nın insansız kara aracı için ilk alımı Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş'den (KATMR) alacağına yönelik haberlerin etkisi ile şirketin hisseleri hızla yükselişe geçti. Dün güne 12,08 TL'den başlayan şirketin hisseleri bugün 13,13 TL'ye kadar çıkarak yüzde 8,7 değer kazandı. Şirketin hisseleri şu sıralar günlük bazda yüzde 5,42 artışla 12,6 TL'den işlem görüyor.

İLK KEZ GEÇEN YIL GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız." açıklamasının ardından gündeme gelen insansız kara araçlarıyla ilgili AA'nın servis ettiği habere göre TSK envanterine ilk olarak Katmerciler firması tarafından geliştirilen ve ilk ürünü Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) olarak ortaya çıkan insansız kara aracı girecek.

İlk kez geçen yılki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen UKAP, şirketin çok amaçlı insansız kara aracı ailesinde yer alıyor. İnsansız kara aracının ilk konseptinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi kullanılıyor. (UZMANPARA)