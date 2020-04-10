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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

İnşaat maliyet endeksi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 8,49, aylık yüzde 0,15 arttı.

10.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:14
İnşaat maliyet endeksi verileri açıklandı

İnşaat maliyet endeksi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 8,49, aylık yüzde 0,15 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,36 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,94, işçilik endeksi yüzde 16,07 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 8,67, aylık yüzde 0,22 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,51 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,33 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 5,14, işçilik endeksi yüzde 15,99 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 7,86 arttı, aylık yüzde 0,06 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,06 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,86 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,11 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,32, işçilik endeksi yüzde 16,37 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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