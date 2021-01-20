İnşaat işçileri yemekten kurt çıktığını iddia ederek yemekhaneyi dağıttı

Sosyal medyada paylaşılan ve iddia edilene göre Ümraniye Finans merkezi inşaatında çalışan işçiler, yemeklerinde kurt çıkması ve kötü çalışma koşulları nedeniyle yemekhanedeki eşyalara zarar vererek tepki gösterdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Geçen gün sosyal medyada yayılan görüntüler kullanıcıların en çok konuştuğu konular arasına girdi. Ümraniye Finans merkezi inşaatında çalıştığı öne sürülen işçiler iddiaya göre yemeklerden kurt çıktığı için yemekhaneyi birbirine kattı. İşçilerin, yemek yedikleri alanda bulunan masaları ve sandalyeleri etrafa fırlatarak zarar verdiği görüldü.

İŞÇİDEN HAMAM BÖCEĞİ İDDİASI

Yine sosyal medyada yer alan ve inşaat işçisi olduğu belirtilen bir kişi yemeğin içinde kocaman bir hamam böceği olduğunu öne sürdü. Bu durumdan sonra tepki gösterdiklerini aktaran işçi, yemekhaneye giderek protestoda bulunduklarını ve sandalye, masa gibi eşyaları devirdiklerini aktardı.