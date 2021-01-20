İnşaat işçileri yemekten kurt çıktığını iddia ederek yemekhaneyi dağıttı
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İnşaat işçileri yemekten kurt çıktığını iddia ederek yemekhaneyi dağıttı

20.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:08

Sosyal medyada paylaşılan ve iddia edilene göre Ümraniye Finans merkezi inşaatında çalışan işçiler, yemeklerinde kurt çıkması ve kötü çalışma koşulları nedeniyle yemekhanedeki eşyalara zarar vererek tepki gösterdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Geçen gün sosyal medyada yayılan görüntüler kullanıcıların en çok konuştuğu konular arasına girdi. Ümraniye Finans merkezi inşaatında çalıştığı öne sürülen işçiler iddiaya göre yemeklerden kurt çıktığı için yemekhaneyi birbirine kattı. İşçilerin, yemek yedikleri alanda bulunan masaları ve sandalyeleri etrafa fırlatarak zarar verdiği görüldü.

İŞÇİDEN HAMAM BÖCEĞİ İDDİASI

Yine sosyal medyada yer alan ve inşaat işçisi olduğu belirtilen bir kişi yemeğin içinde kocaman bir hamam böceği olduğunu öne sürdü. Bu durumdan sonra tepki gösterdiklerini aktaran işçi, yemekhaneye giderek protestoda bulunduklarını ve sandalye, masa gibi eşyaları devirdiklerini aktardı.

İnşaat işçileri yemekten kurt çıktığını iddia ederek yemekhaneyi dağıttı
İnşaat işçileri yemekten kurt çıktığını iddia ederek yemekhaneyi dağıttı
Haber Yorumları (5)
EF: o böcek kadar bile olamadılar yazık idda ediyorum işçilerin arasına sızan başka zihniyetler sözde işçi gibi görünüp terör estirmek yazık cezasız sistem bak neler yaptırıyor
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BU ANARŞİ: bu protesto değil kabadayılık ve anarşidir.
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YORUMCU3: işçiler sözde haklı oldukları için masa sandalyelere zarar vermişler. şirket sahibinin yerinde olsam oraya en pahalı masa ve sandalyeleri koyar onların parasını da işçilerden keserdim. yemekhaneleri ne kadar ilaçlatsanız da bu tür şeyler olabiliyor. kamu kurumlarında da böyle olabiliyor. bi keresinde benim tabağımda kabuklu salyangoz vardı. kalkıp ta sizin gibi masa sandalyeyi devirmedik kırmadık. başka bi tabakla değiştirirsin. ya da fotoğrafını çekersin yöneticine uygun dille söylersin.
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