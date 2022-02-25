İnönü sağlık çalışanlarının ücretlerinde ek protokol sorunu

MALATYA (İHA) - Malatya İnönü Üniversitesi'nin sağlık alanında çalışan bin 556 işçiyi ilgilendiren ücret artışı, ek protokol sorunu nedeniyle çıkmaza girdi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Rektörlüğümüz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sağlık alanında çalışan bin 556 işçimize 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Kamu Çerçeve Protokolü hükümleri doğrultusunda ücretlerinde iyileştirme yapılmasına karar verilmişti. Yapılan bu iyileştirmenin uygulanabilmesi için Bakanlık ve Sendikadan alınan görüş çerçevesinde yetkili sendika ile ek protokol yapılmasının hukuken gerekli olduğu ifade edilmiştir. Teşebbüslerimize rağmen Yetkili Sendika, ek protokol önerimizi imzalamaktan imtina etmiştir" denildi.

"İmkanlarımızın elvereceği en iyi hakları sağlayacağımızı belirtmek isteriz"

Açıklamada, " Sendika ile ek protokol imzalanmadan yapılacak iyileştirmenin hukuki sorunlara neden olacağı anlaşıldığından, yaklaşık iki ay sonra başlatacağımız yeni toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilerimize imkanlarımızın elvereceği en iyi hakları sağlayacağımızı belirtmek isteriz" denildi" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi