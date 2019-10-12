İnönü'de Masa Tenisi Turnuvası şampiyonu Adnan Özdamar oldu

12.10.2019 12:38

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen İnönü Belediyesi Masa Tenisi Turnuvası, İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısında yapılan final karşılaşması ile sona erdi.



İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyesi Tahsin Çelik Mahalle muhtarları çok sayıda ilçe sakini ve masa tenisi severin katılımı ile gerçekleştirilen final karşılaşmasında Adnan Özdamar ve Ali Ayhan karşı karşıya geldi.



Final karşılaşmasında Ali Ayhan'ı 3/0'lık setlerle geçen Adnan Özdamar, İnönü Belediyesi Masa Tenisi Turnuvasının ilk şampiyonu oldu.



İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen final karşılaşması sonrası çok sayıda sporseverin katılı ile kupa töreni düzenlendi. Kupa töreninde konuşan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gençlerin önemine değinerek "Belediye olarak gençlerimize yönelik 2019 yılı kültür ve spor etkinliklerimizi masa tenisi turnuvası ile sonlandırmış olduk. Bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz kültür ve spor faaliyetlerimize Sinema Geceleri ile başladık, Halı Saha Futbol Turnuvası ve voleybol turnuvası ile devam ettik. İlkini gerçekleştirdiğimiz masa tenisi turnuvası ile yaz dönemi etkinliklerimizi tamamlarken turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza ve sporseverlerimize katkılarında dolayı teşekkür ediyorum. 2020 yaz döneminde yeni etkinliklerimizde buluşmak dileği ile turnuva birimcimiz Adnan Özdamar ile Ali Ayhan'ı tebrik ediyorum" dedi.



İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen final maçı sonrası büyük coşku içerisinde gerçekleştirilen kupa töreninde turnuva birincisi Adnan Özdamar ve turnuva ikincisi Ali Ayhan'a kupa ve madalyaları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile birlikte Halil Köseoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, THK İnönü Şube Başkanı Osman Giray tarafından takdim edildi. Tören sonrası turnuva pastası kesilerek sporseverlere ikram edilirken Başkan Bozkurt, minik raketlerle masa tenisi maçı yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA