İnönü Belediyesi GSK sporcuları Milli Takım seçmelerinde
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İnönü Belediyesi GSK sporcuları Milli Takım seçmelerinde

İnönü Belediyesi GSK sporcuları Milli Takım seçmelerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Oryantiring takımı sporcularından Elif Gökçe Avcı ve Hüseyin Cem Ataman, Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Oryantiring takımı sporcularından Elif Gökçe Avcı ve Hüseyin Cem Ataman, Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

27-31 Mayıs tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek olan Milli Takım seçme kampına 7 kadın 7 erkek olmak üzere Türkiye genelinde 14 sporcu davet edildi. İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü büyükler kategorisinde yarışan Elif Gökçe Avcı ve Hüseyin Cem Ataman 27-31 Mayıs tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek olan Milli Takım seçmelerine katılacak. Milli Takım seçmelerinde performans sergileyecek olan sporcular seçmelerin ardından 2-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Doksy kentinde düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler.

Türkiye genelinde oryantiring yarışmalarında başarılarından sıkça söz ettiren İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı Sporcularından Elif Gökçe Avcı ve Hüseyin Cem Ataman'a İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt başarılar dileyerek; "Sporcularımızın Milli Takım seçmelerine katılmaları bizleri gururlandırdı. Milli Takım seçmelerinin ardından dünya şampiyonasında da belediyemiz kulüp sporcularımızın ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi gururla temsil edeceklerini ve bayrağımızı dalgalandırıp gururla İstiklal Marşı'mızın söyleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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