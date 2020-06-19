Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı Andres Iniesta'nın doğum yeri olan Albacete'de 2010 Dünya Kupası finalinde attığı ve kupayı getiren golün vuruş anının heykeli yapılıyor. Yapım aşamasındaki heykelin fotoğrafı paylaşılırken heykelin oldukça detaylı ve çıplak olması dikkat çekti. Yetkililer heykelin tamamlanmış halinde Iniesta'nın üzerinde forma olacağını açıkladı.

İspanya'nın 2010'da Güney Afrika'da Dünya Kupası zaferine ulaşmasının 10. yıldönümüne yaklaşılırken zaferi ölümsüzleştirecek bir heykel yapılıyor. Finalde golü kaydeden ve ülkesine kupayı getiren Andres Iniesta'nın doğduğu şehir olan Albacete'de yapımı süren heykelin ilk fotoğrafı paylaşılırken heykelin 'şimdilik' çıplak olması dikkat çekti.

Hollanda ile oynanan finalin 116. dakikasında şık bir gole imza atan Iniesta'nın gol vuruşu anının heykelinin oldukça detaylı olması sosyal medyada da gündem oldu.

Heykelin normal şartlarda 10 Temmuz'da sergileneceği yerde açılması beklenirken corona virüsü sürecinde getirilen kısıtlamalar nedeniyle tören bir yıl sonraya ertelendi.

"HEYKELİN SON HALİ BU DEĞİL"

Şu an çıplak olan heykelin yapımından sorumlu yetkililer açıklamalarda bulunurken, basına demeç veren bir temsilci "Paylaşılan görüntü heykelin son hali değil, heykelin bronz kaplanmadan önce kilden yapılmış eskizi. Heykelin son halinde Iniesta'nın üzerinde forması da olacak" ifadelerini kullandı.

Şimdiden ses getirmeyi başaran heykelin son hali merakla bekleniyor.

(Sözcü)