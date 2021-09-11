İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Aston Villa engelini 3 golle geçti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Aston Villa engelini 3 golle geçti

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Aston Villa engelini 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Aston Villa'yı 3-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Aston Villa'yı 3-0 yendi.

Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa'yı konuk eden Chelsea, 15 ve 90+3. dakikalarda Romelu Lukaku ile 49. dakikada Mateo Kovacic'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Puanını 10 yapan Chelsea, lider Manchester United'ın arkasında ikinci sıraya yerleşti. Aston Villa ise 4 puanla 12. basamakta yer aldı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor

Büyük buluşmaya az kaldı! Manchester'da Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ersin Tatar
Magazin Ferhan Şensoy Derya Şensoy Beren Saat Gökhan Çıra
Spor Şans Oyunları Cristiano Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hamid Karzai İbrahim Altay Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Aston Villa engelini 3 golle geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 21:57:33. #1.12#