İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak İngiltere Premier Lig'de bu sezon oynanacak kalan maçlarda 5 oyuncu değişikliği kuralı kullanılacak. Bu kuralı yeterli bulmayan İngiliz devi Chelsea, 9 oyuncu değişikliği için federasyona geçtiğimiz günlerde başvuru yapmıştı.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon oynanacak kalan maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilecek. Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetiminin 2019-2020 sezonunda uygulanacak geçici değişiklikleri onayladığı belirtildi.Buna göre, kulüpler kalan maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek ve yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 7'den 9'a çıkarılacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini duyurmuştu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig, 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak. CHELSEA 5'TEN 9'A ÇIKARILMASINI İSTEMİŞTİ Öte yandan 5 oyuncu değişikliği kuralını yeterli bulmayan İngiliz devi Chelsea, 9 oyuncu değişikliği olması yönünde federasyona geçtiğimiz günlerde başvuru yapmıştı.