İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fenerbahçeli Çıktı
İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde sarı-lacivertli takımı tuttuğunu açıkladı. Hatırlanacağı üzere İngilizler'in bir önceki büyükelçisi Richard Moore, Beşiktaşlılığıyla biliyordu.
Dünya Fenerbahçeliler Günü, Sarı-Lacivertli camiada coşkuyla kutlanırken bir de sürpriz vardı. İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, Fenerbahçeli olduğunu açıkladı. Chilcott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine forma hediye ettiği fotoğrafı paylaşıp "Hangi takımı tuttuğumu açıklamam için bundan daha güzel bir gün olamazdı herhalde. 19.07! Benim takımım Fenerbahçe! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç ile tanışmaktan onur duydum. Beni Fenerbahce ailesine kabul ettikleri için teşekkür ederim. Yeni formamı giymeyi ve maçları izlemeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
OĞLU DA FENERBAHÇELİ
Chilcott ayrıca, oğlunun da Fenerbahçe formalı resimlerini paylaşıp "Futbolu oldukça yakından takip eden ve Dünya Şampiyonası sırasında Sky Sports'da görev yapan oğlum da Fenerbahçe'yi tutuyor. Geçen sene oğlumla Fenerbahçe'nin bir maçına gidip ona bu formayı almıştık" yazdı.
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Belli oldu bir ingiliz ajanı fenerbahceyi yönetiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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GOZLERI RENKLİLER HEP FB Lİ SARIŞINLAR OYUZDEN RENKLİSİNİZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hayırdır Fenerbahçe haberinde sizin ne işiniz var garibanlarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Maşallah Fenerbahçe liden önce ezikler yorum yapmış, hayranlıkla izlemeye devam edinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Maşallah Fenerli lerden çok ezikler yorum yapmış :))) takipte kalınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır