İngiltere'nin AB'den ayrılması Türk şirketlerine yaradı
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İngiltere'nin AB'den ayrılması Türk şirketlerine yaradı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi
İngiltere'nin AB'den ayrılması Türk şirketlerine yaradı

İngiltere'nin Brexit süreciyle Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, fahiş gümrük vergilerinin altında ezilen Türk şirketlerinin yüzünü güldürdü.

Özellikle zeytinyağında kilo başına uygulanan 1.45 euroluk gümrük vergisi, bu alanda faaliyet gösteren firmaları ciddi anlamda sıkıntıya sokuyordu. Yağın kilo fiyatının yaklaşık %40'ı civarında olan bu tutarın 1 Ocak'tan itibaren sıfırlanması sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

İngiltere'nin AB'den ayrılması Türk şirketlerine yaradı

"İNGİLİZLER ZEYTİNİMİZİ VE ZEYTİNYAĞIMIZI ÇOK BEĞENİYOR"

"The Mill" markasıyla sektörün önde gelen şirketlerinden biri olan Arnas Tarım'ın CEO'su Behiye Teymur konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teymur, Türkiye ile İngiltere arasında yapılan anlaşmaların çok olumlu olduğunu belirtti. Gümrük vergisinin sıfırlanması ile birlikte 2021 yılında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin zirve yapacağını ifade eden Teymur, "İngiltere büyük bir pazar ama daha önce bizim gibi dünya çapında satış yapan şirketlere yüksek gümrük vergisinden dolayı kapalıydı. Şimdi kapılar açıldı. Biz de İngiltere pazarına satış yapmaya başladık. İngilizler zeytinyağımız ve zeytinlerimizi çok beğeniyor" dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması Türk şirketlerine yaradı
Arnas Tarım CEO'su Behiye Teymur

AB İLE SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORLAR

Açıklamasının devamında Ticaret Bakanlığı'na da bir çağrı yapan Teymur, "Ticaret Bakanlığı'nın AB ile zeytinyağı konusunda görüşmeler yaparak yüksek gümrük vergisi sorununu çözmesini bekliyoruz. Örneğin Tunus bu anlaşmayı yapmış durumda. Şu an bu duvar sadece Türklere yönelik çalışıyor" şeklinde konuştu.


olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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