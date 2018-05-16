İngiltere'nin 2018 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu

İngiltere milli takımı, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kadrosunu resmen açıkladı.

Joe Hart, Jack Wilshere ve Jonjo Shelvey gibi önemli isimlerin yer almadığı kadroda Liverpool'un 19'luk sağ beki Trent Alexander-Arnold'un olması ise dikkat çekti.

İŞTE 23 KİŞİLİK DEV KADRO

Kaleciler: Nick Pope, Jordan Pickford, Jack Butland

Defans: Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Gary Cahill, Phil Jones, Harry Maguire, Danny Rose, Ashley Young

Orta saha: Eric Dier, Jordan Henderson, Fabian Delph, Dele Alli, Jesse Lingard, Ruben Loftus-Cheek

Forvet: Raheem Sterling, Harry Kane, Jamie Vardy, Marcus Rashford, Danny Welbeck