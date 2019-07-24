İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi

İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.

İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi

İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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