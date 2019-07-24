İngiltere İran'a ara bulucu gönderdi
İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.
İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Feci şekilde dövülen Moğol genç, 'sınır dışı olurum' endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti
Son Dakika Haberleri