İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 798'e yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 798'e çıktı
11.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:20

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 798'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 148 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 798'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 820 artarken, toplam sayı 288 bin 953 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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