İngiltere'de konut fiyatları temmuzda yüzde 0,5 geriledi

İngiltere'de temmuz ayında konut fiyatları yüzde 0,5'lik azalış kaydetti.

İngiltere'de temmuz ayında konut fiyatları yüzde 0,5'lik azalış kaydetti.

Konut kredi kuruluşu Nationwide'ın verilerine göre ülkede 2021 yılının temmuz ayında konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,5 oranında geriledi.

Temmuz ayında konut fiyatları yıllık bazda ise yüzde 10,5 arttı.

İngiltere'de bir önceki ayda (haziran) konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda ise yüzde 13,4 artarak son 17 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Temmuz ayıdaki son verilerle birlikte ülkede ortalama bir konutun fiyatı 244 bin 229 sterlin seviyesine geriledi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, "Son aylarda kaydedilen önemli kazanımlar göz önüne alındığında, temmuz ayındaki mütevazı gerileme şaşırtıcı değil. Nitekim, konut fiyatları nisan-haziran döneminde ayda ortalama yüzde 1,6 arttı." İfadesini kullandı.

İngiliz hükümeti salgın süresince ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla emlak işlem vergisine muafiyet getirmişti.

Son aylarda konut sektöründe talebi canlandıran vergi muafiyeti, 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar devam ettirildi.

Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran