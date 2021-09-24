İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kaldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kaldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle tedarik zinciri kırıldı. Ülkede benzin ve doğal gaz fiyatlarında ciddi artış yaşanırken, yakıt almak isteyen araç sürücüleri metrelerce kuyruklar oluşturdu. Gıda stokları tükenen marketlerde ise raflar boş kaldı. Yaşanan olaylar sonrası hükümetten "En kötüsüne hazır olmak zorundayız" açıklaması geldi.

Brexit sonrası bir çok Avrupa vatandaşının İngiltere'yi terk etmesi üzerine nakliye sektörü çok ciddi sıkıntılar yaşarken petrol devi BP, İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle benzin ve dizel teslimatlarını sürdüremeyeceğini açıkladı ve 100'e yakın benzin istasyonunu kapatmayı planladığını duyurdu. Açıklama ülkede şok etkisi yaratırken petrol fiyatları şimdiden sekiz yılın en yüksek seviyesine geldi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, halkı 'normal şekilde devam edin' diyerek yatıştırmaya çalışsa da İngiltere sokaklarında pompalarda panik zilleri bugün çalmaya başladı bile. Tonbridge, Kent, Ely, Cambridgeshire, Bright ve Leeds'de yola dökülen araba kuyrukları görüldü. Oluşan kuyruklar İngiltere'de 1978'de gerçekleşen enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının hızla yükseldiği 'hoşnutsuzluk kışı'nı anımsattı.

Kamyon şoförü bulunamayan ülkede tedarik zincirinde yaşananlar yalnızca akaryakıt piyasasını değil aynı zamanda süpermarketleri de olumsuz etkiliyor. Bazı marketlerde gıda stokları tükenirken, marketlerde et ve taze gıda ürünlerinin rafları uzun süredir boş kalıyor.

Ülkede benzin ve gıda zinciri dışında yaşanan bir diğer kriz ise doğal gaz fiyatları. Yaşanan kriz nedeniyle çok sayıda enerji firması iflas etti. Hükümet, enerji firmalarının yükselen gaz fiyatlarının baskısı altında kaldığını belirterek "En kötüsüne hazırlanmak zorundayız" dedi. İflas eden enerji firmaları sadece iki hafta içinde yaklaşık 1,5 milyon müşteriyi etkiledi. Bunların arasında Çarşamba günü ticareti durduran Avro Energy ve Green de var.

Ülkedeki sorunun çözülmesi için sorunun temelinde 90 binden fazla tır ve kamyon sürücüsüne ihtiyaç var. Öte yandan son bir yılda ağır vasıta şoförlerinin maaşları yüzde 30 artışla yıllık 40 bin sterline çıktı.

İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kaldı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da

İngiliz turistler 4 aylık 'kırmızı liste' engelinden sonra yeniden Antalya'da
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Suskun Demir:diğer ülkelerden temin edilebilir Türkiye den o kadar çok gitmek isteyen vardır şoför olarak
Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
Fakır:40 bin sterli güzel para hacı yaklaşık 500 bin tl yapıyor yılda
Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Müge Anlı Derya Uluğ
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Stefan Kuntz Yemek Tarifleri Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Selçuk Bayraktar Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 16:26:22. #1.11#