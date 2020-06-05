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BBC

Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı

Koronavirüsün son kurbanı ABD merkezli dünyaca ünlü kadın iç giyim markası olan Victoria's Secret oldu. Şirketin İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atandı.

05.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:15

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atandı. Şirketin 800'den fazla çalışanının işinin riske girdiği belirtiliyor. Victoria's Secret, kayyum atanmasından önce 785 çalışanını ücretsiz izne çıkarmıştı.

ŞİRKETİN İDARESİNİ DELOİTTE ÜSTLENDİ

Televizyon defileleriyle bilinen şirketin İngiltere genelinde 25 mağazası bulunuyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu mağazalar Mart'tan beri kapalı. Şirketin idaresini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte üstlendi. Deloitte, mağazalar için müşteri aradıklarını ve ilk aşamada işçi çıkarmayacaklarını açıkladı.

Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı

SALGININ KURBANI OLDU

Şirket yetkilerinden Rob Harding, Victoria's Secret'ın salgının yeni kurbanlarından biri olduğunu söyledi. Ancak şirket, salgından önce düşüşe geçmişti. Şirket Şubat 2019'a kadar olan bir yıllık dönemde 170 milyon sterlin (yaklaşık 215 milyon dolar) faaliyet zararı açıklamıştı.

GEÇEN YIL DEFİLELERİ İPTAL ETMİŞTİ

ABD'deki bazı mağazalarını kapatan Victoria's Secret, geçen yıl izlenme oranlarının düşmesi nedeniyle 1995'ten beri "melekler" olarak bilinen modelleriyle yaptığı defileleri iptal etmişti. Bazı çevreler tarafından modası geçmiş ve cinsiyetçi bulunan defile en son 2018'de yayımlanmıştı.

Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
BBC

Ekonomi Manşet

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