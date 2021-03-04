İngiltere'de hızlı tren istasyonunda 'kedi' seferberliği
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İngiltere'de hızlı tren istasyonunda 'kedi' seferberliği

04.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:03
İngiltere'de hızlı tren istasyonunda 'kedi' seferberliği

İngiltere'nin başkenti Londra'da hızlı trenin üzerinde tespit edilen kedi paniğe neden oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da hızlı trenin üzerinde tespit edilen kedi paniğe neden oldu. Yetkililer, kediyi indirmek için iki buçuk saat çaba harcarken, seferlerin aksaması nedeniyle metroda bekleyen yolcular başka bir trene aktarıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren Euston İstasyonu'ndan Manchester'a hareket eden tarifeli trenin üzerindeki korku yarattı. Hızlı trenin üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarının kediyi çarpmasından endişe eden yetkililier, kediyi kurtarmak için seferber oldu.

İKİ BUÇUK SAATTE KURTARILDI

İstasyon personeli, kediyi indirmek için iki buçuk saatlik çabanın ardından, kedi trenin yanında bulunan çöp kutusu yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.Yetkililer, hızla giden bir trenden düşme tehlikesine ek olarak, trenin 25 bin voltluk elektrik hatlarıyla beslendiğini, bu durumun kedi için çok tehlikeli olduğunu söyledi. Seferin aksaması nedeniyle metroda bekleyen yolcular başka bir trene aktarıldı. Öte yandan, Euston Ağ Tren istasyonu yöneticisi Joe Hendry, "Neyse ki bu kediyi merak öldürmedi ve dokuz canından birini kullanmaktan kaçındığı için mutluyuz" dedi.


- İngiltere
İngiltere'de hızlı tren istasyonunda 'kedi' seferberliği
İngiltere'de hızlı tren istasyonunda 'kedi' seferberliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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