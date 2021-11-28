İngiltere'de haftanın maçı tat vermedi! Chelsea, sahasında Manchester United'la yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea, sahasında Manchester United'ı ağırladı. Haftanın merakla beklenen karşılaşmasında iki dev kulüp yenişemedi.

CHELSEA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Manchester United, Sancho'nun 50. dakikadaki golüyle öne geçti. Chelsea'nin kaptanı Jorginho, 69. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi. Liderliğini sürdüren Chelsea, puanını 30'a, Manchester United ise 18'e çıkardı. Böylece Chelsea ile en yakın takipçisi Manchester City arasındaki fark bir puana düştü.

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