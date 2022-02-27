İngiltere'de çılgın maç! Liverpool-Chelsea finali tam 21 gole sahne oldu - Haberler

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İngiltere'de çılgın maç! Liverpool-Chelsea finali tam 21 gole sahne oldu

Haberler.com - Spor
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İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Chelsea'yi seri penaltı atışlarında devirdi ve şampiyon oldu. 11-10 biten tarihi penaltı atışları sonrası Kırmızılar, kupayı 9. kez müzesine götürdü.

İngiltere Lig Kupası Finali'nde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi normal süresi ve uzatmaların 0-0 sona erdiği mücadelede, Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup ederek kupayı kazandı.

KEPA, PENALTIYI AUTA ATTI

Üst üste 21 penaltı gol olduktan sonra Chelsea kalecisi Kepa, penaltıyı auta attı. Penaltı kurtarması için oyuna giren Kepa, seri atışlarda hiç kurtarış yapamazken son penaltıyı kaçırdı ve Chelsea'nin kaybetmesinde başrol oldu.

İngiltere çılgın maç! Liverpool-Chelsea finali tam 21 gole sahne oldu

UKRAYNA'YA DESTEK

Maç öncesinde taraftarlar ve iki takımın futbolcuları, Ukrayna'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi, taraftarlar Ukrayna bayraklarının renklerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

İngiltere çılgın maç! Liverpool-Chelsea finali tam 21 gole sahne oldu

Haberler.com - Spor

Liverpool, Chelsea, Spor, Haberler

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