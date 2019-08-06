İngiltere, AB ile Brexit'i müzakere etmeye "hazır ve istekli"

06.08.2019 20:39

İngiltere Başbakanı Boris Johnson göreve gelir gelmez "Anlaşmasız Brexit'e hazır olmalıyız" derken Londra'dan "Avrupa Birliği ile (AB) ile Brexit'i müzakere etmeye hazır ve istekliyiz." mesajı geldi.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Başbakan Johnson'ın ana planının anlaşmasız Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) olduğu iddialarını yalanlayarak, AB'nin müzakere etmeyi kabul etmesi durumunda Londra'nın bir anlaşmaya varmak için "hazır ve istekli" olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle