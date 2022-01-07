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İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, "Geri alın" çağrısında bulundu

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Fenerbahçe'den Watford'a kiralanan Ozan Tufan Ada'da istediğini bulamadı. Şans bulmakta zorlanan yıldızın dönüşe hazırlandığı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, sezon başında kiraladığı Ozan Tufan'ı göndermeye hazırlanıyor. BBC'nin haberine göre satın alma opsiyonunu kullanmayacak İngiliz ekibi, Fenerbahçe'den Ozan'ı geri almasını istedi.

Bu teklif kabul kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Ozan otomatik olarak geri dönecek.

İngilizler duyurdu! Ozan Tufan'ın kulübü Watford, 'Geri alın' çağrısında bulundu

Ada'da istediği şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, 7 maçta oynadı.

Watford'un Ozan'ın yerine alacağı oyuncu belli oldu. İngiliz ekibi, Belçika'nın Eupen takımında oynayan Demokratik Kongolu Edo Kayembe'yi (23) kadrosuna katmak istiyor.

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Yorumlar (2)
Kemal Yavuz:HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Kendini begenmis sümsük. Bi kaç ay önce Türkiyeyi begenmiyodu. Röportajini hatirlarsiniz kesin. Kendini büyük topçu olarak görüyordu. Bu Ozan nezaman akillanacak ya. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
ferhat atmaca:adam abilerine takıldı yoksa büyük futbolcu olabilirdi. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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