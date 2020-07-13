İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi anlatan İngiliz spikerin Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez için 'Deli İbrahim' demesi dikkat çekti.

Süper Lig'in 32. Haftasında Ankaragücü, kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere kümede kalma yolunda önemli galibiyeti getiren golü penaltıdan Scarione'den geldi. Öte yandan Galatasaray üst üste 8. maçtan galibiyet alamadı.

İNGİLİZ SPİKER "DELİ İBRAHİM" DEDİ

Ankaragücü'nün Galatasaray'ı mağlup ettiği mücadeleyi İngiliz kanalı için anlatan spiker, maç sonunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Spiker, maçın bitiminde Ankaragücü'nün 'fantastik' bir galibiyet aldığını belirterek, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez için "Deli İbrahim" dedi.

"BENİM BU İŞTE BİR PARMAĞIM YOK"

Söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Andrew Simes "İngiliz spiker "Deli İbrahim" diyor. Vallahi bu işte bir parmağım yok" dedi.

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giydikten sonra aktif futbolculuk kariyerine nokta koyan İbrahim Üzülmez için siyah beyazlı taraftarlar 'Deli İbrahim' lakabını takmıştı.