İngiliz şarkıcı Katie Price, futbolcu Adam Johnson ile 12 bin pound karşılığında bir gece geçirdi

Eşinden ayrıldıktan sonra ve işlerinin kötü gitmesinden dolayı maddi olarak zor günler geçiren ingiliz şarkıcı ve manken Katie Price,'in daha önce 15 yaşındaki bir kızla ilişkiye girdiği için hapis cezası alan eski İngiliz futbolcu Adam Johnson ile 12.000 pound karşılığında bir gece geçirdiği ortaya çıktı.

AÇIK ARTIRMADA 10 BİN POUNDA KARŞILIĞINDA AKŞAM YEMEĞİ

Yaklaşık 600 ünlü ve zenginin katıldığı açık artırımda Katie Price ile akşam yemeği ve öğle yemeği için 10.000 pound teklif sunuldu. Bir hayır kurumu için yapılan açık artırmada futbolcu Johson, o zaman evli olan ve kocasının Alex Reid'in katılmadığı açık artırımda Katie ile akşam yemeği yemek için 10.000 pound teklif verdi.

12 BİN POUND İSTEDİ

Ama Katie 12.000 pound isteyince Johnson'nun yakın arkadaşı ve Manchester City'de takım arkadaşı olanMicah Richards 2.000 pound daha vererek Katie'yi Johnson ile akşam yemeği yemeye ikna etti.

GECEYİ BERABER GEÇİRDİLER

İngiliz futbolcu Johnson, hayranı olduğu ve odasının duvarlarına fotoğrafını astığı Katie ile akşam yemeğinden sonra geceyi beraber geçirdiler.