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İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen, Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi İngiliz SSP Grubu, 5 bin kişiyi işten çıkaracak.

İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
01.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:35

İngiltere'de ağırlıklı olarak hava alanlarında ve tren istasyonlarında yer alan Upper Crust ve Caffè Ritazza gibi restoran zincirlerinin sahibi olan SSP Grubu, 5 bin kişiyi işten çıkaracak. SSP Grup bünyesinde yaklaşık 39 bin kişi istihdam ediliyor.

KORONAVİRÜS OLUMSUZ ETKİLEDİ

SSP Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Simon Smith, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının grubun faaliyetleri üzerinde son derece olumsuz yansımalarının olduğunu belirterek, "Zorlu kararlar vererek İngiltere'deki işletmelerimizi sadeleştiriyor, yeniden şekillendiriyoruz" ifadesini kullandı.

İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak

İNGİLTERE'DE 6,5 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor. İngiltere'de son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor. Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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