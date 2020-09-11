İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi
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İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi

Büyük Britanya'da yayınlanan "Aşk Adası" dizisinde oynayan 25 yaşındaki oyuncu Georgia Harrison, kendisini sosyal medyadan rahatsız eden bir Premier Lig futbolcusunun kendisine cinsel organının fotoğrafını attığını itiraf etti.

11.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:43

Büyük Britanya'da yayınlanan "Aşk Adası" dizisinde oynayan 25 yaşındaki oyuncu Georgia Harrison, kendisini sosyal medyadan rahatsız eden bir Premier Lig futbolcusu için koruma kararı talep ettiğini söyledi.

İngiliz basını açıklamalarda bulunan Harrison, "Geçen sene onu bloklamıştım ve tamamen bittiğini zannetmiştim. Bilgilerini paylaşınca bana ulaşmak için çabalamayı da kesti. Ancak daha sonra sahte hesapla, bir kız hayran sayfası, aracılığıyla bana ulaştı. Tekrar mesaj atmaya başladı. İlk başlarda kim olduğunu anlamadım. Ancak daha sonra önceden kullandığı cümleleri kurmaya başladı. Ben de kim olduğunu fark ettim fakat söylemedim" diye konuştu.

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi

"CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ"

Ünlü oyuncu, futbolcunun mesajlarına devam etmesi halinde kim olduğunu basına açıklayacağını belirterek, "Birkaç hafta sonra bana cinsel organının fotoğrafını gönderdi. Biliyordum çünkü daha önce de göndermişti. Aradım ve o olduğuna emin oldum. Benimle görüşmek istedi. Eğer durmazsa basına kim olduğunu söyleyeceğimi dile getirdim. Daha sonra bir sürü cinsel organ fotoğrafı gönderdi. Avukatımla konuştum ve koruma kararı için başvurabileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi

"MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Futbolcunun evli ve çocukları olduğunu dile getiren Georgia Harrison, "İnanamıyorum çünkü kaybedecek bir eşi ve çocukları olan bu adam uluorta kendini riske atıyor. Midemi bulandırıyor zira genç çocuklar ona sadece futbolcuymuş gözüyle bakıyor" dedi.

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi
Haber Yorumları (2)
TARİKAT BİŞEYSİ: Seni görünce kustum çöp kadın o derece iğrençsin
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MAYDONEZ: Sanki hiç görmemiş.
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500
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