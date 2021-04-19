İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi

2006 yılında Türkiye pazarına giren İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, sürpriz bir karar aldı. Ünlü marka Türkiye'den çekildi.

İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekilme kararı aldı. 2006 yılında Türkiye'nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM'de kapılarını açan marka, 2009'da Demet Sabancı Çetindoğan'ın patronu olduğu Demsa Group'un bünyesine katılmıştı.

YERİNE BRANROOM GELDİ

Sessiz sedasız Türkiye'den çekilen Harvey Nichols'ın Kanyon'daki yerine Demsa'nin kendi mağazası Brandroom geldi. Harvey Nichols Kanyon'da üç kata yayılırken, bir katı geri veren Demsa, Brandroom'la sadece iki kat kiraladı. 250'den fazla lüks markaya ev sahipliği yapan Brandroom, Demsa'nın Türkiye'ye getirdiği markaları aynı çatı altında alışveriş tutkunlarıyla buluşturmasıyla biliniyor.

Kaynak: Hürriyet