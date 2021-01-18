İngiliz futbolcu Wilshere, Bournemouth'a transfer oldu
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İngiliz futbolcu Wilshere, Bournemouth'a transfer oldu

18.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:00
İngiliz futbolcu Wilshere, Bournemouth'a transfer oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Bournemouth, bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Championship ekiplerinden Bournemouth, bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Jack Wilshere'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Arsenal'ın altyapısından yetişen Wilshere, 2016-2017 sezonunda da Bournemouth'ta kiralık olarak forma giymişti.

2018 yılında transfer olduğu West Ham United'da sakatlıkla boğuşan İngiliz oyuncunun sözleşmesi Ekim 2020'de feshedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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