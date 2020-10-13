İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı
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İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı

13.10.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:45

İngiliz futbolu Premier Lig'i 18 takıma düşürmeyi tartışıyor. Liverpool ve Manchester United'ın önderlik ettiği "Büyük Resim Projesi", dünya futbolunun en popüler liginde takım sayısını azaltmayı öneriyor.

Daily Telegraph gazetesinin projenin maddelerini yayınlamasının ardından İngiltere'de tartışmalar başladı. Projeye göre; Premier League'in 2021-2022 sezonunda 20 takımdan 18 takıma düşürülmesi planlanıyor.

Pandemi nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan alt lig kulüplerine 250 milyon poundluk yardım paketini içeren projenin tepki gören yanı ise özel oy hakları.

AYRICALIK HAKKI TANINACAK

Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig'deki 6 büyük kulüp ve en uzun süredir ligde yer alan diğer 3 kulübe, ligin geleceğini belirleyecek karar için ayrıcalık hakkı tanınacak. Ancak bu detay, kulüpler arasında makasın açılarak rekabet seviyesini azaltabileceği nedeniyle endişe yarattı.

"BÖYLE FİKİRLER GÜZEL ANCAK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

İngiltere Futbol Ligleri Başkanı Rick Parry, projenin uzun vadede dezavantajlar yaratacağı görüşünde.

"Bu plana katılmıyorum. Bu öneriyi bir bütün olarak değerlendirmelisiniz. İlk bakışta İngiliz futbolundaki 72 kulüp için pandeminin ardından önemli getiriler sağlayacak maddeler var. Birçok yardım planı var. Ancak sürdürülebilir bir yapı yok. Böyle fikirlerin olduğunu görmek güzel. Ama kulüplerimize uzun vadeli umut sağlamak gerekiyor."

Premier Lig kulüpleri, "Büyük Resim Projesi" hakkındaki ilk fikir alışverişini yarın video konferans aracılığıyla yapacak.

(NTV Spor)

İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı

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Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: adamlar düşürüyor biz 21 yaptık . hey gidi federasyon
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MUHAMMED YUSUF: biz arttırdık onlar azalttı bu işte bi terslik var ya da bizde bi terslik var
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