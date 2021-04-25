İngiliz futbol kulüpleri, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiliz futbol kulüpleri, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

İngiliz futbol kulüpleri, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

İngiliz futbol kulüpleri, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek amacıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatacak.

İngiliz futbol kulüpleri, sosyal medyada artan siber istismar ve ayrımcı söylemleri protesto etmek amacıyla Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını üç günlüğüne kapatacak.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kulüpler 30 Nisan saat 15.00'te sosyal medya hesaplarını kapatacak ve bu boykot 3 Mayıs 23.59'a kadar sürecek.

Açıklamada Premier Lig başta olmak üzere, tüm liglerdeki takımların bu boykota katılacağı bildirildi.

Çok sayıda İngiliz kulübünün şimdiden katılacağını duyurduğu protestonun amacı, sosyal medya şirketlerine çevrimiçi nefreti ortadan kaldırmaya yönelik daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurgulamak olarak duyuruldu.

İngiliz futbol camiası taleplerini, şubat ayında yayımlanan bir mektupla açıklamış, sosyal medyada saldırgan gönderilerin filtrelenmesi, engellenmesi ve hızlı bir şekilde kaldırılması ile birlikte yeni kayıtlar için iyileştirilmiş bir doğrulama sürecinin yapılması gerektiğini dile getirmişlerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu
Twitter'a uygulanan reklam yasağı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı
Twitter'a uygulanan reklam yasağı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Mete Kalkavan Lukas Podolski Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İngiliz futbol kulüpleri, siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:48:03. #1.15#

title