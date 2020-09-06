İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı
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İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı

İngiltere ve Avrupa'nın efsane isimleri arasında yer alan Paul Gascoigne'in evine hırsız girdi. Hırsızlar, efsane futbolcunun babasının antika eşyaları da dahil olmak üzere 140 bin sterlin değerindeki eşyaları çalarak kaçtılar. Gascoigne, hırsızlara gözyaşları eşliğinde babasının eşyalarını geri getirme çağrısında bulundu.

06.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:45

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Paul Gascoigne, evine giren hırsızla sarsıldı.

58 yaşındaki efsane ismin evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerindeki mücevherleri ve babasından kalma antika eşyaları çaldılar.

Hırsızların çaldığı eşyalar arasında 2000 sterlin değerindeki sigara kesicisi, Gascoigne'in babasından kalma eski bir kol saati, 40 bin sterlin değerinde elmas işlemeli saat, beş adet başka kol saati, iki bilezik ve eski bir New York polisine ait rozet de yer aldı.

İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı

EVİNİ PAYLAŞILAN FOTOĞRAFTAN BULDULAR

Hırsızlar efsane ismin evini, televizyon programcısı Piers Morgan'ın Gascoigne ile çektiği fotoğrafı sosyal paylaşım platformu Twitter'dan paylaşması sayesinde bulduğu öğrenildi.

GÖZYAŞI DÖKEREK ÇAĞRIDA BULUNDU

Paul Gascoigne konu ile ilgili yaptığı açıklamada, özellikle babasından kalan eşyaların kendisi için manevi değer taşıdığını söyledi ve kendisine geri göndermeleri çağrısında bulundu. Efsane futbolcunun bu çağrıyı yaparken gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı
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