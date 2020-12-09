İngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti
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İngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti

09.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:02
İngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti

İngiltere'nin teknoloji firması The Hut Group'un CEO'su Matt Molding, şirketin 1 milyar sterlin değerindeki hisselerini şirkette çalışan 74 personele hediye etti.

İngiltere'nin teknoloji firması The Hut Group'un CEO'su Matt Molding, şirketin 1 milyar sterlin değerindeki hisselerini şirkette çalışan 74 personele hediye etti.

İngiltere'de teknoloji firması The Hut Group'un kurucusu Matt Molding, 1 milyar değerindeki şirket hisselerini 74 personele hediye etti. Şirket hisselerinin değeri toplamda 1 milyar sterlini bulurken, hediye hisse alan personel arasında şoför, depo işletmecisi ve  sekreter bulunuyor. Konuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunan Matt Molding, "İngiltere şirket tarihinde diğer bütün şirketlerden daha fazla milyoner oluşturduk. Hisseler yüzde 100 oranında hediye, kimse bir şey ödemek zorunda kalmadı. Pek çok hayatı gerçekten değiştirdik" dedi. Molding'in şirkette hali hazırda 1,6 milyar sterlin değerinde yüzde 25 oranında hissesi bulunuyor. 


İngiliz CEO şirketinin 1 milyarlık hissesini 74 personeline hediye etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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