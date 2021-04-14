İngiliz basınından Mesut yorumu: "Arsenal'dan gitti ama dürüst olalım Fenerbahçe kabus oldu"

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, İngiltere basını tarafından halen takip ediliyor. Mesut'un Fenerbahçe'deki performansını mercek altına alan Dailycannon sitesi, "Fenerbahçe'ye 'Bir rüya hamlesi' olarak katılırken Arsenal perdesinden sıyırıldı ama dürüst olmak gerekirse imzayı attığınden beri her şey kabus oldu" değerlendirmesi yaptı.

Mesut Özil'in performansı mercek altında. Arsenal tarihinin en pahalı transferlerinden olan Türk asıllı Alman futbolcu, İngiltere'den ayrılmasına rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dailycannon sitesi, Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki istatistikleri üzerinden bir değerlendirme yaptı.

İşte o analizdeki ifadeler:

"418 DAKİKA OYNAYABİLDİ"

"Şu anda 4.5 milyon sterlin değerinde, ocak ayında serbest olarak gittiği Fenerbahçe'de sadece 418 dakika futbol oynadı. Fenerbahçe'ye 'Bir rüya hamlesi' olarak katılırken Arsenal perdesinden sıyırıldı ama dürüst olmak gerekirse imzayı attığından beri her şey kabus oldu.

"GOL YA DA ASİST YAPMASI LAZIM"

Türkiye'de geçirdiği süre boyunca ortalama 6.46 reyting yakaladı, gol veya asist kaydetmesi gerekiyor artık. Ayak bağ bileğinden kopması nedeniyle kenarda bekliyor, belki sezon bitene kadar oynamayabilir.

"5 NİSAN'DA DÖNECEKTİ"

Altı hafta futbolu kaçıracaktı en fazla, en iyi dönüş tarihi 5 Nisan'dı ama yine de geri dönemedi. Takım antrenmanlarına katılabildiği için mutlu."