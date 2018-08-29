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İngiliz Basını Mesut Özil'in Sevgilisi İçin Arsenal'dan Ayrılacağını Yazdı

Arsenal ile yollarını ayıracağı konuşulan Mesut Özil, modellik ve oyunculuk yapan nişanlısı Amine Gülşe'nin işlerinden dolayı Paris ve Milano takımlarından birini tercih edecek.

Almanya'da kendisine ırkçılık yapıldığı için Alman Milli Takımı'yla yollarını ayıran Mesut Özil'in top koşturduğu Arsenal takımıyla da yol ayrımına gelindiği iddia edilmişti. Mesut Özil'in futbol kariyerinde yeni gelişmeler yaşanırken başarılı yıldızın kariyer planlamasını oyuncu ve model nişanlısı Amine Gülşe'ye göre yapıyor.

NİŞANLISINA UYGUN TAKIM SEÇECEK

İngiliz gazetesi Express, modellik ve oyunculuk yapan Mesut'un nişanlısı Amine Gülşe'nin işleri nedeniyle Paris ve Milano takımlarından birini tercih edeceğini yazdı. Önümüzdeki yaz dünya evine girmeleri beklenen ikiliden Mesut Özil'in böyle bir karar alması çiftin nikah işlemlerini hızlandıracağı yönünde yorumlandı.

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