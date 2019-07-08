INGAS 2019, doğalgazın global liderlerini İstanbul'da buluşturuyor

İki kıtanın kalbi olan İstanbul'un ev sahipliğini üstleneceği,INGAS 2019, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği (GAZBİR) ve Doğal Gaz Sektör Meslekleri Sınav ve Belgelendirme Merkezi'nin (GAZMER) organizasyon sahipliğinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile daha birçok kurum ve kuruluşların destekleriyle bu yıl 'Ortak Enerjimiz, Ortak Geleceğimiz' temasından hareket ederek, 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Yurt içi ve yurt dışından sektör profesyonellerinin yer alacağı INGAS 2019'da, enerji sektöründeki gelişmeler konuşulup, Türkiye'de Doğalgaz piyasasında gelinen son noktayı ve geleceğe dair görünüm değerlendirmeleri yapılacaktır. Türkiye'nin dünyada en önemli doğalgaz ticaret merkezlerinden biri olması çalışmalar incelenip, sürdürülebilir bir büyüme için çevreyle ilgili meselelere, inovasyonlar, yeni teknolojilere ve değişen doğalgaz sektöründeki zorluklar ve fırsatlar sektörün uzman dünya çapında liderleriyle tartışılacak.

INGAS 2019,Uluslararası Gaz Birliği (IGU) ve Avrupa Gaz Araştırmaları Grubu (GERG) Himayesinde Gerçekleşecek

1931 yılında kurulan Uluslararası Gaz Birliği (IGU), dünyanın % 95 gaz pazarına hizmet eden, dünyanın gaz sektöründe politika, teknik ve ekonomisine yön veren en önemli kuruluşlarından biridir.

Uluslararası Gaz Birliği (IGU), Avrupa Gaz Araştırma Grubu (GERG) gibi sektörün önemli kuruluşlarından konuşmacıların ve üyelerin yer alacağı INGAS 2019'da AB Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika, Asya, Avustralya'dan gelecek olan katılımcılar deneyimlerini ve düşüncelerini ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

INGAS 2019'da katılımcılar, endüstriye yön veren bağlantılar kurabilecek, B2B görüşmeler yapabilecek, yeni ve karlı iş olanakları yakalayabilecek, yeni pazarlara giriş şansı bulabilecek, mevcut ticaretlerini geliştirebilecek ve en yeni teknolojileri takip edebilecek. INGAS 2019'da katılımcılar ayrıca sektörde faaliyet gösteren firmalar ile yeni ortaklıklar ve firmalar ile iş birlikleri imkânı bulabilecek, ürün lansmanlarını yapabilecek, hedef kitle ile birebir bağlantı kurabilecek ve projelerini son tüketicilere tanıtabilme fırsatını yakalayacak.

INGAS Girişimcileri Unutmadı

Bölgesel ve küresel enerji ticaretinin merkezi ve cazibe noktası olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye'de yatırım yapmak isteyen, işlerini geliştirmek isteyen girişimcilerin ve start-up'ların, doğalgaz sektörü hakkında bilgilenmeleri sağlanacak ve ticari faaliyetlerine ışık tutacak.

INGAS 2019 Gündemi

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde düzenlenen INGAS 2019'da gaz sektöründe küreselleşmenin boyutları ve etkilerinin yanı sıra, doğalgazda şeffaflık platformu, doğalgazda arz – talep güvenliği & fiyat politikaları, sürdürülebilir doğalgaz erişimi, GAS 4.0 teknolojileri, yenilebilir enerjiler ve doğalgazın geleceği, doğalgaz işletmeciliğinde yeni perspektifler, entegre varlık yönetimi, doğalgaz sektöründe genç beyinler, doğalgaz sektöründe kadın olmak konuları konuşulacak.

Ayrıca, INGAS 2019'da bu yıl düzenlenecek olan fuarda, yerli ve uluslararası firmalar tarafından doğalgazın üretim aşamasından son kullanıcıya kadar ki tüm değer zincirinde yer alan ürünler sergilenecektir.