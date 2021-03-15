ING Uluslararası Yetenek Programı başvuruları başladı

ING Türkiye tarafından 13 yıldır düzenlenen ve ING'nin faaliyet gösterdiği 16 ülkede uygulanan Uluslararası Yetenek Programı (International Talent Program) ile geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

ING Türkiye tarafından 13 yıldır düzenlenen ve ING'nin faaliyet gösterdiği 16 ülkede uygulanan Uluslararası Yetenek Programı (International Talent Program) ile geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Çalışanlarının iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı amaçlayan ve Türkiye'nin en iyi dijital kurumu olma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, Uluslararası Yetenek Programı (ING International Talent Program - ITP) ile geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Programa kabul edilen genç yetenekler, kapsamlı eğitim programları, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyonlar, rotasyon fırsatlarını içeren dört yıllık bir programın parçası olacak ve güçlü bir gelişim programının desteği ile ING'deki kariyerlerine devam edecek.

Global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylar Practica Camp'a katılacak. Bu sene 19 Haziran'da dijital olarak düzenlenecek olan Practica Camp, genç yeteneklerle banka yönetimi ve çalışanlarının bir araya geldiği, kurumu ve birbirlerini yakından tanıdıkları, kurumsal ve bireysel değerlerin uygunluğunu değerlendirdikleri 1 günlük bir tanışma, öğrenme ve değerlendirme sürecini içerecek. Kampa katılan genç yetenekler paneller ve mülakatlar ile potansiyellerini sergileyecek, eğlenceli aktiviteler ile iyi vakit geçirip yeni iş bağlantıları kuracak. Kamptaki değerlendirme adımlarını başarıyla tamamlayan, ING kültürünü kendine yakın bulan adaylar, ING International Talent Program kapsamında değerlendirilerek, ING'nin geleceğini şekillendiren yetenekler arasındaki yerlerini alacak.

Meltem Kalender Öztürk: "Yetenek programımız ile iş fırsatının ötesinde genç yeteneklere geleceklerini şekillendirme ortamını sunuyoruz"

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, "Önce kendin olursun, sonra ING'li' yaklaşımıyla çalışanlarımızın mutluluğunu ve bağlılığını önemseyen, çeşitliliği destekleyen, dahiliyetçi, fırsat eşitliği sunan, özgür ve güvene dayalı bir yönetim politikası benimsiyoruz. Öncü ve yenilikçi esnek çalışma modellerimizle çalışanlarımızın önce kendi olabilecekleri bir çalışma ortamı yaratıyoruz. ING Türkiye'de son 3 yılda ING International Talent Program'ını başarıyla tamamlayan, kariyerinin başındaki 72 genç göreve başladı. Yetenek programımız ile iş imkanının ötesinde gençlere geleceklerini şekillendirme ortamı sunuyoruz. Global bir deneyim kazanıp hayatta bir adım önde olmak isteyen genç yetenekleri programa katılmaya ve ING ailesinin bir üyesi olmaya davet ediyoruz." Dedi.

Başvurular 5 Mart'ta başladı

4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerden son 2 yıl içinde mezun olmuş, iyi deredece İngilizce bilen, deneyimsiz ya da en fazla 2 yıl iş deneyimine sahip adaylar programa başvurulabiliyor. Yurt dışında eğitim, staj deneyimi, okul veya kurumlarda projelere aktif katılım da başvurularda adayları ön plana çıkarıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı