ING'den şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizi ile bireysel ihtiyaç kredisi
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ING'den şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizi ile bireysel ihtiyaç kredisi

ING Türkiye, müşterisi olsun veya olmasın nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla bireysel ihtiyaç kredisi sunuyor.

ING'den şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizi ile bireysel ihtiyaç kredisi
15.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:58

ING Türkiye, müşterisi olsun veya olmasın nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla bireysel ihtiyaç kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunmak hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, bireysel ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını aylık yüzde 0,79'a kadar düşürdü.

60 aya varan vade seçenekleriyle sunulan ihtiyaç kredisine, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler şubeye gitmeden, ING Mobil veya ing.com.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ING müşterileri, ING İnternet Şubesi'nden ve ING Mobil'den kredilerini anında kullanmaya başlayabiliyor.

ING müşterisi olmayanlar da kredilerinin onaylanmasının ardından yine şubeye gitmeden, evraklarını kurye aracılığıyla tamamlayıp kredilerini kullanabiliyor.

"Müşterimiz olan veya olmayan tüm bireylere ihtiyaç kredisi sağlamaya karar verdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Salgın dolayısıyla içinde bulunulan koşulları ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da göz önünde bulundurarak müşterimiz olan veya olmayan tüm bireylere ihtiyaç kredisi sağlamaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Gökgöz, aylık yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranları, 60 aya varan vade ve esnek ödeme koşulları ile bu dönemde nakit ihtiyacı olan kişilere destek vermeyi ve bütçelerini rahatlatmayı hedeflediklerini aktararak, "Bununla birlikte, bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olma vizyonumuzla bireysel ihtiyaç kredi başvurularını şubeye gitmeden, ING Mobil veya ING İnternet Şubesi'nden hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de bireylere, kurumsal müşterilerimize ve ekonomimize katkı sağlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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