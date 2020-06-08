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ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi

ING Türkiye, tüketicilerin bütçelerine, KOBİ'lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan dört farklı kredi paketi hazırladı. Bu kapsamda konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizle kredi verilecek.

08.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:16

ING Türkiye, koronavirüs salgınının ardından normalleşme sürecine geçiş yapılan bu dönemde tüketicilerin bütçelerine, KOBİ'lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere dört farklı kredi paketi hazırladı.

YÜZDE 0,79'DAN BAŞLAYAN FAİZ ORANLARIYLA İHTİYAÇ KREDİSİ

ING Türkiye, müşterisi olsun veya olmasın, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla bireysel ihtiyaç kredisi sunuyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye şubeye gitmeden, ING Mobil veya ing.com.tr üzerinden başvurulabiliyor. ING müşterisi olmayanlar da kredilerinin onaylanmasının ardından yine şubeye gitmeden, evraklarını kurye aracılığıyla tamamlayıp kredilerini kullanabiliyor.

MOBİLYA VE BEYAZ EŞYA DA PEŞİN FİYATINA TAKSİT İMKANI

ING Türkiye avantaj paketi kapsamında, mobilya ve beyaz eşya sektöründen yerli üretim yapan firmalarla olan iş birliğini de hızlandırdı. Buna göre, aralarında Arçelik, Beko, Modalife, İstikbal, Bellona, Mondi, Weltew, Vivense ve Vestel'in de bulunduğu markaların anlaşmalı mağazalarında 750 TL ila 40 bin TL arası tutardaki alışverişlerde belirli vadelerde peşin fiyatına taksit imkanı sunuluyor. Üstelik sigorta ve kredi tahsis ücreti alınmayan kredi, şubeye gitmeden mağaza içinde anında kullanılabiliyor.

YÜZDE 0,82 FAİZ ORANIYLA TAŞIT KREDİSİ VERECEK

ING Türkiye'nin açıkladığı paketin üçüncü ayağını ise taşıt kredisi oluşturuyor. Sıfır ve ikinci el araçlar için aylık yüzde 0,82 faiz oranıyla sunulan taşıt kredisi, tercih edilen tüm vadelerde kasko yapılması halinde geçerli. Taşıt kredisinin başvurusu ise ING Türkiye şubelerinden yapılabiliyor.

KOBİ'LERE YÜZDE 0,85'TEN BAŞLAYAN FAİZ ORANIYLA KREDİ

ING, bireysel müşterilerinin yanı sıra KOBİ'lere özel paketiyle de işletmelerin ihtiyaçlarını karşılarken rahat bir nefes almalarını sağlıyor. KOBİ İpotek Teminatlı İşyeri Kredisi ve Taşıt Kredisi kampanyaları kapsamında, iş yeri ve taşıt finansmanında aylık yüzde 0,85"ten başlayan faiz oranlarıyla 18-48 ay arası vadeyle eşit taksitli kredi veriliyor. ING KOBİ müşterileri, bu özel paketten ING Türkiye şubelerine başvurarak yararlanabiliyor.

ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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