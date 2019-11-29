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ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Beşiktaş-İTÜ maçıyla başlayacak.

29.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:52
ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Beşiktaş-İTÜ maçıyla başlayacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı yarın, 1 ve 2 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın perdesi Beşiktaş - İTÜ karşılaşmasıyla açılacak. Ligde birer yenilgiyle zirvede yer alan iki takım Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe, İzmir'de mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Salonu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle:


Yarın


13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - İTÜ BB


15.15 Bandırma BK - Bahçeşehir Koleji


17.30 Darüşşafaka - Tofaş


20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom


1 Aralık Pazar


15.15 Frutti Extra Bursaspor - Gaziantep Basketbol


17.30 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko


20.00 OGM Ormanspor - Afyon Belediyespor


2 Aralık Pazartesi


20.00 Anadolu Efes - Galatasaray - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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