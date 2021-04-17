ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor

Salon: BeşkazaHakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Kaan BüyükçilLokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 18, Fırat Töz 7, Abu 6, Emir Gökalp, Caner Ercan, Barış Hersek 3, Cook 25, Sercan Ergin 3, Atkins 21Büyükçekmece Basketbol: Burak Eşlik 3, Anderson 4, Enes Berkay Taşkıran 22, Ömer Utku Al...

Salon: Beşkaza

Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 18, Fırat Töz 7, Abu 6, Emir Gökalp, Caner Ercan, Barış Hersek 3, Cook 25, Sercan Ergin 3, Atkins 21

Büyükçekmece Basketbol: Burak Eşlik 3, Anderson 4, Enes Berkay Taşkıran 22, Ömer Utku Al 11, Atakan Erdek, Bekir Sabri Karlı, Cengizhan İvedi 11, Eldridge, Klobucar 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Mert Celep 4

1. Periyot: 17-9

Devre: 39-18

3. Periyot: 63-38

Beş faulle çıkan: 32.58 Emir Gökalp (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 83-70 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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