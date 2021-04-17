ING Basketbol Süper Ligi
Salon: BeşkazaHakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Kaan BüyükçilLokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 18, Fırat Töz 7, Abu 6, Emir Gökalp, Caner Ercan, Barış Hersek 3, Cook 25, Sercan Ergin 3, Atkins 21Büyükçekmece Basketbol: Burak Eşlik 3, Anderson 4, Enes Berkay Taşkıran 22, Ömer Utku Al...
Salon: Beşkaza
Hakemler: Yener Yılmaz, Serdar Ünal, Kaan Büyükçil
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Johnson 18, Fırat Töz 7, Abu 6, Emir Gökalp, Caner Ercan, Barış Hersek 3, Cook 25, Sercan Ergin 3, Atkins 21
Büyükçekmece Basketbol: Burak Eşlik 3, Anderson 4, Enes Berkay Taşkıran 22, Ömer Utku Al 11, Atakan Erdek, Bekir Sabri Karlı, Cengizhan İvedi 11, Eldridge, Klobucar 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Mert Celep 4
1. Periyot: 17-9
Devre: 39-18
3. Periyot: 63-38
Beş faulle çıkan: 32.58 Emir Gökalp (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)
ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 83-70 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır