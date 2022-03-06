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ING Basketbol Süper Ligi

AA, Sergen Sezgin - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluTOFAŞ: Shepherd 15, Yiğit Arslan 19, Simmons 9, Cook 22, Zubcic 5, Cruz, Emre Tanışan 9, Bora Satır, Muhsin Yaşar 4Frutti Extra Bursaspor: Needham 35, Onuralp Bitim 12, Andrews 12, Hayes 11, Dudzinski 7, Tarık Sezgün,...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Shepherd 15, Yiğit Arslan 19, Simmons 9, Cook 22, Zubcic 5, Cruz, Emre Tanışan 9, Bora Satır, Muhsin Yaşar 4

Frutti Extra Bursaspor: Needham 35, Onuralp Bitim 12, Andrews 12, Hayes 11, Dudzinski 7, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Ömer Utku Al 11, Ayberk Olmaz 2

1. Periyot: 20-33

Devre: 32-53

3. Periyot: 60-71

BURSA (A) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 90-83 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sergen Sezgin - Spor

Kaan Büyükçil, Bora Füzesi, Kerem Baki, Needham, Spor, Haberler

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