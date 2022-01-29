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ING Basketbol Süper Ligi

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat BükerBahçeşehir Koleji: Jones 8, Smith 17, Hall 2, Solomon 16, Berkay Candan 2, Dekker 17, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Kartal Özmızrak 5, Mustafa Baygül 4, Hadi ÖzdemirGalatasaray Nef: Blackshear 2, Trimble 26, Bost...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Bahçeşehir Koleji: Jones 8, Smith 17, Hall 2, Solomon 16, Berkay Candan 2, Dekker 17, Oğuz Savaş 10, Erkan Yılmaz 13, Kartal Özmızrak 5, Mustafa Baygül 4, Hadi Özdemir

Galatasaray Nef : Blackshear 2, Trimble 26, Bost 19, Purcell 11, Kravish 12, Emir Kabaca 13, Okben Ulubay 5, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan, Ege Arar, Canberk Kuş

1. Periyot: 30-27

Devre: 51-46

3. Periyot: 75-67

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef'i 94-88 mağlup etti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Solomon, Nef, Spor, Haber

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