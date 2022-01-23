ING Basketbol Süper Ligi
Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Yiğit GönültaşTOFAŞ: Zubcic 20, Berk Uğurlu 8, Cook 14, Shepherd 4, Simmons 6, Mcintyre 11, Yiğit Arslan 18, Emre Tanışan, Berke BüyüktuncelDarüşşafaka: Caupain 14, Pineiro 12, Doğuş Özdemiroğlu 15, Boothe 5, Olaseni 6, Ragıp Berke Atar 4,...
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş
TOFAŞ: Zubcic 20, Berk Uğurlu 8, Cook 14, Shepherd 4, Simmons 6, Mcintyre 11, Yiğit Arslan 18, Emre Tanışan, Berke Büyüktuncel
Darüşşafaka: Caupain 14, Pineiro 12, Doğuş Özdemiroğlu 15, Boothe 5, Olaseni 6, Ragıp Berke Atar 4, Cullough 7, Bora Yaşar, Ege Özçelik, Sinan Güler 2
1. Periyot: 20-20
Devre: 41-37
3. Periyot: 54-60
5 faulle çıkanlar: 33.45 Cullough, 36.10 Olaseni (Darüşşafaka)
Diskalifiye: 28.49 Selçuk Ernak (Darüşşafaka Başantrenörü)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka'yı 81-65 mağlup etti.