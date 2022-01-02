HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55 - Haberler Spor
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HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55

HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Spor

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge ŞentürkTOFAŞ: Zubcic 21, Berk Uğurlu 4, Cruz 7, Cook 20, Muhsin Yaşar 6, Emre Tanışan 14, Shepherd 21, Berke Büyüktuncel 14, Yiğit Arslan 19, Bora Satır 4, Simmons 11, Ali Taşkın 4HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ:...

AFYON (DHA) -

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk

TOFAŞ: Zubcic 21, Berk Uğurlu 4, Cruz 7, Cook 20, Muhsin Yaşar 6, Emre Tanışan 14, Shepherd 21, Berke Büyüktuncel 14, Yiğit Arslan 19, Bora Satır 4, Simmons 11, Ali Taşkın 4

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ: Bilgehan Diril 14, Onur Özkapıcı 8, Alp Özbudak 10, Hüseyin Çevirgen 10, Kayra Can Müezzinoğlu 3, Arif Şengül, Batuhan Güvenen, Bilal Buğra Kaban, Ahmet İlbal Demir 7, Yusuf Ali Türkoğlu 3

1'İNCİ PERİYOT: 27-15

İLK YARI: 81-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 116-48

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 145-55 mağlup etti.


HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55

HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55

HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55

HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55

HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 145-55

Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Spor Haberleri

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