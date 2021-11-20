ING Basketbol Süper Ligi
Salon: 90. YılHakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Burak YılmazSemt77 Yalovaspor: Cosey 5, Can Altıntığ 2, Williams 23, Conklin 10, İlkan Karaman 2, Jones 12, Oğulcan Baykan, Mert Celep 10, Lee 13, Muhammed Doğan Şenli, İsmail Kerem GülmezTOFAŞ: Zubcic 11, Berk Uğurlu 9, Cruz 14,...
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz
Semt77 Yalovaspor : Cosey 5, Can Altıntığ 2, Williams 23, Conklin 10, İlkan Karaman 2, Jones 12, Oğulcan Baykan, Mert Celep 10, Lee 13, Muhammed Doğan Şenli, İsmail Kerem Gülmez
TOFAŞ: Zubcic 11, Berk Uğurlu 9, Cruz 14, Simmons 12, Cook 14, Yiğit Arslan 4, Emre Tanışan, Shepherd 7, Muhsin Yaşar 8, Enis Kıvanç Çöl, Bora Satır, Ali Taşkın
1. Periyot: 22-16
Devre: 43-38
3. Periyot: 63-58
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 79-77 yendi.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Sıtkı Yıldız - Spor Haberleri