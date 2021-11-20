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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: 90. YılHakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Burak YılmazSemt77 Yalovaspor: Cosey 5, Can Altıntığ 2, Williams 23, Conklin 10, İlkan Karaman 2, Jones 12, Oğulcan Baykan, Mert Celep 10, Lee 13, Muhammed Doğan Şenli, İsmail Kerem GülmezTOFAŞ: Zubcic 11, Berk Uğurlu 9, Cruz 14,...

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

Semt77 Yalovaspor : Cosey 5, Can Altıntığ 2, Williams 23, Conklin 10, İlkan Karaman 2, Jones 12, Oğulcan Baykan, Mert Celep 10, Lee 13, Muhammed Doğan Şenli, İsmail Kerem Gülmez

TOFAŞ: Zubcic 11, Berk Uğurlu 9, Cruz 14, Simmons 12, Cook 14, Yiğit Arslan 4, Emre Tanışan, Shepherd 7, Muhsin Yaşar 8, Enis Kıvanç Çöl, Bora Satır, Ali Taşkın

1. Periyot: 22-16

Devre: 43-38

3. Periyot: 63-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 79-77 yendi.

AA / Sıtkı Yıldız - Spor Haberleri

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