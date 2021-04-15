ING Basketbol Süper Ligi
Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Sinan İşgüderBeşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 25, Blackmon 17, Furkan Haltalı 6, Johnson 14, Hakan Sayılı, Berry 12, Alperen Şengün 9, Mehmet YağmurBahçeşehir Koleji: Evans 2, Jones 7, İsmet Akpınar 20, Jankovic 5, Stimac...
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Sinan İşgüder
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 25, Blackmon 17, Furkan Haltalı 6, Johnson 14, Hakan Sayılı, Berry 12, Alperen Şengün 9, Mehmet Yağmur
Bahçeşehir Koleji: Evans 2, Jones 7, İsmet Akpınar 20, Jankovic 5, Stimac 18, Erkan Yılmaz 10, Thomas Akyazılı 6, Aldridge 5, Burak Can Yıldızlı 2, Rıdvan Öncel 2, Hadi Özdemir, Deniz Kılıçlı
1. Periyot: 26-24
Devre: 46-48
3. Periyot: 60-63
Beş faulle çıkanlar: 37.56 Jones, 39.07 Thomas Akyazılı (Bahçeşehir Koleji)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 83-77 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha