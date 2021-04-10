ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Ahmet TatlıcıBahçeşehir Koleji: Jones 9, İsmet Akpınar 15, Hadi Özdemir 9, Green 15, Stimac 24, Evans 9, Jankovic 7, Thomas Akyazılı 5, Erkan Yılmaz 2, Burak Can Yıldızlı 2, Deniz Kılıçlı 2Lokman Hekim...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

Bahçeşehir Koleji: Jones 9, İsmet Akpınar 15, Hadi Özdemir 9, Green 15, Stimac 24, Evans 9, Jankovic 7, Thomas Akyazılı 5, Erkan Yılmaz 2, Burak Can Yıldızlı 2, Deniz Kılıçlı 2

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Ledo 7, Alfonzo 16, Barış Hersek 10, Cook 13, Atkins 16, Sercan Ergin 5, Caner Ercan 2, Hasan Emir Gökalp 2, Malik, Mustafa Baştürk, Fırat Töz

1. Periyot: 26-19

Devre: 54-27

3. Periyot: 77-46

Beş faulle çıkanlar: 29.09 Erkan Yılmaz (Bahçeşehir Koleji), 32.42 Ledo (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 99-71 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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