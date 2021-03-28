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ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet TatlıcıBüyükçekmece Basketbol: Olaseni 13, Anderson 33, Farrell 24, Enes Berkay Taşkıran 9, Oliver 13, Ömer Utku Al 3, Eldridge 5, Mert Celep 5, Mehmet Fırat AlemdaroğluGalatasaray: Motum 19, Crawford 17, Marei 12, Jackson...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 13, Anderson 33, Farrell 24, Enes Berkay Taşkıran 9, Oliver 13, Ömer Utku Al 3, Eldridge 5, Mert Celep 5, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Galatasaray: Motum 19, Crawford 17, Marei 12, Jackson 29, Hüseyin Göksenin Köksal 4, Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan, Jefferson 18, Ayberk Olmaz 2

1. Periyot: 33-27

Devre: 55-48

3. Periyot: 80-73

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı 105-101 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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